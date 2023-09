Piłkarskie Orły: Wiktor Sawicki prowadzi na Pomorzu Zachodnim. Brakuje Portowców

Ostatnie dwa miesiące należały do Efthymiosa Koulourisa. Grecki napastnik szybko nastrzelał sporo goli, ale w ostatnich tygodniach zaciął się, zupełnie jak cała Pogoń Szczecin. Drużyna trenera Jensa Gustafssona jest w wyraźnym dołku i w sobotę będzie się starała z niego wydostać podczas domowego spotkania z Koroną Kielce. Szkoleniowiec miał czas pracę nad zespołem podczas przerwy na grę reprezentacji.

Słabszą formę Portowców wykorzystał m.in. Wiktor Sawicki. Zawodnik Wybrzeża Rewalskiego zdobył we wrześniu już 6 bramek na boiskach IV ligi. Wystarczyły do tego dwa spotkania. Wybrzeże we wrześniu pokonało Darłovię Darłowo na wyjeździe 7:1 oraz 5:0 Unię Dolice w meczu domowym. Ekipa z Rewala jest na 4. miejscu w IV lidze z trzema punktami straty do rewelacyjnych ekip z Koszalina.

W sierpniu wysoko w zestawieniu był Damian Niedojad z trzecioligowych Błękitnych Stargard. Września napastnik także nie odpuszcza. Niedojad zajmuje obecnie 3. miejsce w zestawieniu z 2 golami na koncie. Taki sam wynik mają inni gracze III ligi - Adam Ładziak i Szymon Kapelusz ze Świtu Szczecin.