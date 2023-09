Piłkarskie Orły: Kacper Smoliński wrócił na boiska ekstraklasy

Smoliński od małego gra w Pogoni i uporem pokonywał kolejne szczeble. Potencjał w tym zawodniku dostrzegł trener Kosta Runjaic, który zaprosił do treningów z pierwszym zespołem. W końcu – 29 czerwca 2020 r. Kacper Smoliński zadebiutował w PKO Ekstraklasie w meczu z Cracovią Kraków. Po dwóch tygodniach w meczu ze Śląskiem 19-latem zdobył swojego pierwszego gola.

- Niesamowite zdolności fizyczne. Potrafi się też znaleźć w odpowiednim miejscu na boisku i wykończyć akcję – komplementował go Runjaic.

W sezonie 2020/21 zagrał w 27 meczach, zdobył 1 bramkę. Rozwijał się systematycznie, ale przy dużej konkurencji w składzie nie miał szans na regularne występy. Były jednak już występy w „11” Pogoni.

Pech dopadł go 26 września 2021. W meczu z Wisłą Kraków dał zmianę, ale po kilkunastu minutach opuścił boisko. Wyrok – zerwane więzadła w kolanie. Po 7 miesiącach wrócił do gry. Na początku w III lidze, później w elicie, ale w meczu z Lechem Poznań (11 września 2022) po 2 minutach zasygnalizował kontuzję. Publiczność zamarła, a czarny scenariusz się potwierdził. Do ekstraklasy powrócił w sobotnim meczu z Koroną.