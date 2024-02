Piłkarski turniej zorganizowany przez uczniów I Prywatnego LO w Szczecinie. Zbierali pieniądze na rzecz Roberta Dymkowskiego

Pomysł na turniej narodził się w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Organizatorami drugiej edycji zawodów byli Hubert Rinkel, Jan Szczepankowski, Szymon Mielnik oraz Wojciech Buła, którzy na co dzień reprezentujący barwy zespołu FASE U17.

- Chcielibyśmy wyrazić naszą dumę i podziękowania dla Huberta, Jana, Szymona, Wojciecha oraz wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu tego turnieju. Ich praca, pasja i zaangażowanie pokazują, że nasza młodzież jest mocna nie tylko na boisku, ale także w działaniach na rzecz społeczności. Jesteśmy niesamowicie dumni z ich sukcesu i nie możemy się doczekać kolejnych edycji turnieju - mówi Katarzyna Florczak, wychowawczyni uczniów.

Efekt końcowy turnieju przeszedł najśmielsze oczekiwania. Uśmiechy na twarzach dzieci, które miały okazję grać w piłkę i robić to, co kochają najbardziej, były najlepszą nagrodą dla organizatorów. Co więcej, turniej posłużył również jako okazja do zorganizowania zbiórki pieniędzy dla byłego trenera FASE i legendarnego napastnika Pogoni Szczecin, Roberta Dymkowskiego. U legendy Portowców zdiagnozowano stwardnienie zanikowe boczne. To nieuleczalna choroba, ale były napastnik podejmuje walkę o zdrowie.