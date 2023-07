Pierwszy mecz Pogoni Szczecin na swoim boisku w sezonie 2023/24

Tydzień temu Pogoń zainaugurowała sezon PKO Ekstraklasy w Grodzisku. Pokonała Wartę Poznań 1:0. Skromnie, ale zasłużenie. Dobrze funkcjonowała obrona, fajnie wypadły debiuty nowych zawodników. W ostatni czwartek Portowcy rozpoczęli też zmagania w europejskich pucharach. W II rundzie Ligi Konferencji walczyli w Belfaście z Linfield FC i wygrali 5:2. Też można było pochwalić zespół za skuteczność czy ofensywne stałe fragmenty gry, ale więcej też było błędów w defensywie. Najważniejsze jest jednak to, że awans do kolejnej rundy jest praktycznie zapewniony, a do meczu z Widzewem nasz zespół przystąpi w świetnych nastrojach. A chyba najlepszych Efthymios Koulouris, który ma już na koncie dwie bramki dla Pogoni.

- Fantastyczne. Od pierwszego dnia jestem tu bardzo szczęśliwy, a wtedy łatwiej pokazywać swoje umiejętności. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach też będę miał okazje i zdobędę kolejne bramki – mówi grecki napastnik.