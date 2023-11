Pewna wygrana PGE Spójni Stargard z Sokołem w Łańcucie

36-letni środkowy zdecydował się po dwóch latach powrócić do polskiej ligi. Przyjął ofertę Spójni, która szukała wzmocnienia strefy podkoszowej. Debiut – bez szaleństw, ale na plus, bo drużyna wygrała.

Łapeta spotkanie w Łańcucie rozpoczął na ławce rezerwowych (w rotacji zastąpił nieobecnego Marka Kotieno), a trener Sebastian Machowski miał do dyspozycji 10 zawodników. Zagrał Devon Daniels, który doznał urazu w spotkaniu z KB Peją w środę.

Stargardzianie rozpoczęli spotkanie od udanej akcji Stephena Browna. Gospodarzy wyrównali, ale goście zaczęli budować swoją przewagę i w 5. minucie prowadzili już 18:4.

Tak wypracowaną przewagę goście pilnowali. Sokół w trzeciej kwarcie trochę ją zmniejszyć, ale nie był w stanie doprowadzić do większych emocji w ostatniej kwarcie. Dystans punktowy raz stopniał do 8 punktów, by po dwóch-trzech akcjach stargardzianie powiększyli go do 13 oczek.