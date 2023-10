Pan Pisak: bogaty asortyment na wyciągnięcie ręki

Balony i kompozycje, dmuchanie helem to nasz mały bzik. Uwielbiamy dla naszych klientów tworzyć cuda z balonów. Mamy wielu wiernych klientów, którzy od lat powierzają nam to zadanie.

Firma od lat pomaga rodzicom i uczniom w wyszukiwaniu artykułów papierniczych do szkoły, ale nie tylko im. - Bardzo lubimy pomagać w doborze produktów na nagrody, festyny, eventy, współpracujemy z radami osiedli, radami rodziców szkół, gminami, szkołami, przedszkolami, fundacjami, nauczycielami - mówi właścicielka

W sklepie znaleźć można znane i cenione marki. Firma prowadzi sprzedaż stacjonarną i internetową. - Nasi Klienci bardzo chwalą nasz program partnerski, który pozwala korzystać z rabatów na produktach - zdradza nasza rozmówczyni.

Bogaty i oryginalny asortyment to tylko jeden z wielu atutów firmy. Do ich listy należy dopisać łatwość dojazdu, darmowy parking. A jeśli komuś nie jest do Pana Pisaka akurat po drodze zawsze może zamówić potrzebne rzeczy stronie e-rysik.pl w opcji z dostawą na wskazany adres.

- Ratujemy wielu rodziców i ich dzieci w sytuacji, gdy nagle okazuje się, że czegoś potrzebują na już - śmieje się Pani Nina.

Sklep papierniczy Pan Pisak

CENTRUM HANDLOWE NOWY TURZYN

Al. Bohaterów Warszawy 40/1D4, 70-342 Szczecin

Tel: 501 320 080

SKLEP INTERNETOWY: E-RYSIK.PL