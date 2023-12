„Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. Serdeczne uśmiechy i pełne ręce podarunków

- Odwiedzimy wyjątkowe miejsca, bo będzie to rejon sołecznicki, rejon wileński. Pojedziemy również na Łotwę. Część paczek trafi na Białoruś. Po ośmiu dniach wracamy do Polski - mówi Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości.

W tym roku udało się przygotować 1300 paczek rodzinnych, do tego około 300 paczek z chemią i z artykułami szkolnymi. Wśród zbieranych produktów były głównie artykuły spożywcze o długim terminie przydatności jak kawa, herbata, olej, konserwy, słodycze.

Pomoc trafi do ubogich seniorów, osób samotnych, rodzin w trudnej sytuacji materialnej, dzieci i instytucji takich jak szkoły czy ośrodki zrzeszających Polaków.

Pomysł akcji powstał w 2014 roku w trakcie XXIV Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej z Suwałk do Wilna. Na terenach Wileńszczyzny pielgrzymi spotykali żyjących tam Polaków, którzy witali ich kwiatami oraz częstowali wszystkim, co mogli ofiarować. W pielgrzymce uczestniczyła także grupa ze Szczecina, w której był Wojciech Woźniak. W miejscowości Turgiele (Turgeliai - około 30 km od Wilna), spotkał na swojej drodze starszą panią, która witała pielgrzymów i częstowała kanapkami z plasterkami wędliny i pomidorami oraz marchewkami. Ze zdjęcia, które wykonał pani Aleksandrze Wojtek, zrodził się plan pomocy naszym Rodakom na Litwie. Pierwszym krokiem akcji było odnalezienie pani Aleksandry. Grupa ludzi z Przecławia przygotowała paczkę, z którą Wojciech Woźniak wraz ze swoim tatą Zygmuntem pojechał w listopadzie do Turgieli. Po pokonaniu ponad 1000 km udało się osiągnąć cel i odnaleźć niesamowitą osobę, która okazała pielgrzymom wielkie serce. Pani Aleksandra, która nie kryła wzruszenia i radości.

W ciągu 10 lat akcji organizatorzy: Fundacja Polskich Wartości przekazała 19 tysięcy paczek do 27 miejscowości i 37 instytucji w trzech krajach.