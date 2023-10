Orlen Basket Liga: King Szczecin raz jeszcze lepszy od Śląska

King po wywalczeniu mistrzostwa zapracował na to, by być uważany za mocnego kandydata do mistrzostwa wiosną przyszłego roku. Świadczą o tym przede wszystkim transfery. Śląsk inaczej. Latem zanotował więcej strat niż zysków i trudno nie odnieść wrażenia, że wrocławski klub wdrożył politykę oszczędności. To dlatego King był mocnym faworytem niedzielnego meczu i z takim zadaniem wybornie sobie poradził.

Tym razem zespoły nie zagrały w Hali Ludowej, a w drugim obiekcie Śląska – Orbicie. Od początku spotkania szczecinianie dominowali. I o ile jeszcze w I kwarcie gospodarze trzymali się blisko, to w drugiej ta różnica rosła. Śląsk momentami zmniejszał straty, ale King szybko odpowiadał.

Mecz rozstrzygnął się w końcówce III kwarcie. King z dużą swobodą powiększył przewagę do 20 oczek i w ostatniej kwarcie musiał tylko kontrolować rywalizację.