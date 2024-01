Orlen Basket Liga: King Szczecin przegrał z Treflem, Spójnię rozczarował

King przegrał kilka spotkań z rzędu na swoim boisku, a przed meczem z Treflem spadł nawet na 10. pozycję w tabeli ekstraklasy. Ostatnią serię pierwszej części sezonu kończył, więc było jasne, że lokatę poprawi, ale chodziło o przełamanie domowej niemocy, zatarcie złego wrażenia z ostatnich występów. Na wygraną Kinga liczyła też PGE Spójnia Stargard, bo właśnie takiego rozstrzygnięcia potrzebowała, by mogła zagrać w turnieju finałowym o Puchar Polski. King też mógł odpaść z tej rywalizacji, ale musiałby przegrać różnicą ponad stu punktów. Było to oczywiście niemożliwe.

Tuż przed przerwą na obiekcie pojawił się Bryce Brown, czyli MVP ostatnich finałów ligowych. Natchnął Zaca Cuthbertsona, który przełamał się i trafił trójkę na koniec odsłony. Skrzydłowy Kinga chciał pociągnąć grę na początku trzeciej kwarty, ale „nie zagrało. Tę rolę przejął Avery Woodson i King doszedł na dwa punkty przeciwników. Po chwili było jednak znów 9-11 oczek na korzyść Trefla.

Goście grali spokojniej, kontrolowali grę, a przede wszystkim nie gubili aż tylu piłek, co gospodarze. Pięć minut przed końcem prowadzili 75:64 i Miłoszewski znów wziął czas. Był to ostatni moment do mocnego ataku, tyle, że przez 35 minut niewiele w grze iskrzyło – za wolny atak, dziurawa obrona. Mimo to – King miał szanse, by ten mecz zakończyć dobrze, ale w decydujących akcjach brakowało skuteczności dystansowej.