Opery, operetki i musicale w wykonaniu utalentowanych artystów ze Szczecina

W repertuarze znajdą się popularne melodie operowe, operetkowe, musicalowe i tzw. evergreeny. Za ich interpretacjami staną, przedstawieni już, Maria Radoszewska (mezzosopran) i Patryk Adamkiewicza (tenor).

Artyści znani są z koncertowania z szerokim repertuarem wokalnym. Tym razem połączyli swoje siły, tworząc program, który ukazuje różnorodność ludzkiego głosu w najbardziej znanych i lubianych utworach muzycznych.

W programie będzie można usłyszeć m.in.

"Habanera",

"Granada",

"Non ti scordar di me"

oraz duety z musicali:

"Upiór z Opery",

"Skrzypek na dachu."

Nie zabraknie również piosenek z repertuaru takich artystów jak Frank Sinatra czy Lara Fabian, w tym utwory "New York, New York", "Strangers in the Night", "Adagio" czy "Broken Vow".

Dodatkowym elementem koncertu będą utwory skrzypcowe, które zostaną zaprezentowane przez Marię Radoszewską. Przy fortepianie zasiądzie znana w środowisku szczecińskim, współpracująca z Operą na Zamku i Akademią Sztuki pianistka - Olga Bila.

Więcej o wydarzeniu można dowiedzieć się na stronie 13 MUZ.