Nowy doker wśród Portowców. Transfer Pogoni Szczecin. Pozyskała pomocnika z Norwegii. Zagra z ósemką

- Do Pogoni trafia doświadczony zawodnik, który rozegrał ponad 300 meczów na najwyższych poziomach m.in. w Norwegii, Szwecji, czy Turcji oraz w rozgrywkach europejskich – mówi dyrektor pionu sportowego Pogoni Szczecin Dariusz Adamczuk. – Przyglądając się jego karierze można zauważyć, że jest kolekcjonerem krajowych pucharów. Nie mam nic przeciwko, by kontynuował tę tradycję także u nas. Wierzę, że Fredrik da nam swoją grą dużo radości, bo niezaprzeczalnie ma ku temu odpowiednią jakość i umiejętności, szczególnie jeśli chodzi o balans pomiędzy ofensywą i defensywą. Cieszę się, że możemy powitać go dziś w Szczecinie, bo to ważny dla naszego klubu transfer - słowa Adamczuka cytuje oficjalna strona klubu.

Ulvestad gra w środku pola i jak zauważa "oficjałka" ma na koncie sporo gier na najwyższych poziomach. W barwach Aalesunds, Djurgården oraz Sivassporu występował w rozgrywkach Ligi Europy, Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji. W poprzednim sezonie rywalizował z Sivassporem w tych ostatnich rozgrywkach, docierając z nim do 1/8 finału. Łącznie piłkarz wystąpił dotąd w 23 spotkaniach klubowych spotkaniach europejskich pod egidą UEFA, w których zdobył 6 bramek.

Zawodnik trafił do Szczecina na zasadzie wolnego transferu, po tym jak skończył mu się kontrakt w Sivassporze w Turcji. Według portalu transfermarkt.de wyceniany jest obecnie na 1,2 mln euro.