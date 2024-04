Nowe tablice GUS, a nowa emerytura. Nie dotyczy to emerytów, którzy już pobierają świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdy przyznaje emeryturę, zawsze sprawdza, czy korzystniejsza jest tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku, czy ta, która obowiązywała, gdy ubezpieczony ukończył swój wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich.

Tablica powoduje także obliczenie emerytury niższej niż przed pandemią o 1,0 proc. dla 60-latki oraz 0,7 proc. dla 65-latka. W rezultacie 60-letnia kobieta z kapitałem 500 tys. zł może otrzymać mniej o ok. 27 zł niż na podstawie tablicy z 2020 r. (kapitał dzielony przez 264,2 zamiast 261,5 miesięcy), a 65-letni mężczyzna z tym samym kapitałem – mniej o ok. 19 zł (kapitał dzielony przez 218,9 zamiast 217,6 miesięcy).

- 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 3197,81 zł, czyli mniejszej o ok. 136 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 218,9 zamiast 210,0 miesięcy).

- 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2649,51 zł, czyli mniejszej o ok. 103 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast 254,3 miesięcy).

Co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma sensu, aby składały one wniosek o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS.

Przeliczyć emeryturę można w ściśle określonych sytuacjach. Na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on je doliczyć do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie dla dodatkowych składek, a nie dla całego świadczenia.

Zgodnie z nowymi tablicami GUS, wzrost dalszego trwania życia nastąpił we wszystkich grupach wiekowych. Osoba w wieku 30 lat będzie żyła dłużej o: 12,7 miesiąca, 60-latek o 9,9 miesiąca, a 80-latek o 6,1 miesiąca niż wskazywały statystki w roku ubiegłym.