Nowa aplikacja ułatwi zwiedzanie miasta przez turystów. Czym jest Explore Szczecin?

Bezpłatna aplikacja na smartfony, która poprowadzi przez najciekawsze zakątki miasta i przybliży jego historię – w języku polskim, niemieckim i angielskim - to jedno z nowych narzędzi, które ma wspierać rozwój turystyki w mieście.

- Aplikacja Explore Szczecin dedykowana jest turyście pieszemu. Na bazie czerwonego szlaku stworzyliśmy kilka innych propozycji wycieczek. Aplikacja pokazuje nasze obecne położenie. Oprócz tego, że możemy sobie spacerować i czytać o miejscach, które mijamy, możemy także je wysłuchać, bo Explore Szczecin jest wyposażona także w lektora – wyjaśnia Szymon Maksymiuk z Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie. ­

Do wyboru jest 10 tras, na których zostały wyznaczone miejsca warte uwagi, atrakcje oraz ciekawostki. Trasy mają różną długość od 1 do 10 km i obejmują różne tematy m.in.: Wokół Starego Miasta, Historyczne Nowe Miasto, Śladami Dynastii Gryfitów, Twierdza Szczecin. Wybierając opcję lektora usłyszymy wiele ciekawostek o danej lokacji, które załączą się automatycznie, gdy zbliżymy się do konkretnego miejsca wyznaczonego na trasie.