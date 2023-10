Nie rozumiem, dlaczego opozycja tak bardzo boi się tego referendum

Czy pani i ugrupowanie, które pani reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

Tak, wezmę, udział w głosowaniu.

Co by pani powiedziała Polakom, którzy mają wątpliwości, czy wziąć udział w głosowaniu?

Namawiałabym na udział w referendum, bo mają prawo wyrazić swoją opinię w kwestiach bardzo istotnych dla wszystkich Polaków.

Jak pani ocenia pytania referendalne?

Można inaczej postawić sprawę: czy te pytania są ważne? Tak, bo dotyczą bardzo istotnych spraw. Czy są one najważniejsze? Każdy człowiek, mając swoją indywidualną percepcję, mógłby uznać, że w jego życiu inne sprawy są ważniejsze. Natomiast dla nas jako narodu, to problemy bardzo istotne, ponieważ odnoszą się m.in. do kwestii bezpieczeństwa. Dla każdego człowieka wiek emerytalny jest niebagatelny. Pamiętamy, jakie dyskusje towarzyszyły podniesieniu wieku, w którym można przejść na emeryturę. Jak krytykowano decyzje rządzących, jaka była w tym rola związków zawodowych, które również nie zgadzały się ze zmianami wprowadzanymi przez rząd Tuska i jaka była ulga, kiedy ten wiek z powrotem obniżono. To są kwestie, które naprawdę ludzi nurtują. Kolejna sprawa: sprzedaż majątku narodowego, naszych sreber rodowych. Majątek narodowy należy do ludzi. Czy mają prawo się wypowiedzieć w tej kwestii? Oczywiście, że mają. Tym bardziej że opozycja do Prawa i Sprawiedliwości wcześniej podejmowała na bardzo szeroką skalę zakrojone działania prywatyzacyjne i w tej chwili również zapowiada, że różnego rodzaju spółki państwowe będzie prywatyzować. No więc właściciel tego majątku, czyli naród, ma prawo się na ten temat wypowiedzieć.

Opozycja twierdzi, że to są pytania w sprawach, które już zostały rozstrzygnięte, bo nikt nie zamierza np. podnosić wieku emerytalnego.

Jeżeli to są rzeczy ich zdaniem niepotrzebne, to niepotrzebnie się burzą. Natomiast przypomnę, że opozycja przed dojściem do władzy zapowiadała, że wieku emerytalnego nie podniesie, a natychmiast potem to zrobiła. Dla nas jest zupełnie niewiarygodna, udowodniła to swoimi działaniami. Nie rozumiem, dlaczego tak się boją tego referendum.