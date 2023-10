Napaść na polityka PiS w centrum Szczecina. Marcin Pawlicki poddał się obdukcji

Do napaści na polityka doszło ok. 21-szej przy ulicy Narutowicza zaraz potem gdy Pawlicki zwrócił uwagę by Krzysztof S. nie niszczył plakatów wyborczych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. 44-letni samorządowiec otrzymał kilka ciosów pięścią w twarz. Efektem są siniaki i uszkodzony nos.