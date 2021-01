Napad na kiosk w Szczecinie. Prawie jak Gang Olsena. Pokonał ich alarm w kiosku Ale sam napad był bardzo brutalny

- Ukradli pokrzywdzonej pęk kluczy do kiosku wraz z pilotem do alarmu. Następnego dnia poprzez pokonanie zabezpieczeń w postaci zamków w drzwiach wejściowych do kiosku należącego do pokrzywdzonej usiłowali dokonać zaboru znajdującego się w nim mienia. Zamierzonego celu jednak nie osiągnęli z uwagi na włączenie się alarmu antywłamaniowego - wyjaśnia prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

10 kwietnia 2020 r. chcieli włamać się do kiosku Ruchu. Mieli nawet klucze i pilota do alarmu, bo dzień wcześniej ukradli je właścicielce.

Gdyby nie to, że byli brutalni, mogliby zasłużyć na miano następców gangu Olsena ze względu na sporego pecha. Akt oskarżenia w tej spawie wpłynął właśnie do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Napad na właścicielkę kiosku był bardzo brutalny

Doszło do niego dzień wcześniej ok. godz. 16.30 w śródmieściu Szczecina. Chwycili kobietę za szyję, przewrócili na ziemię, podduszali. Według prokuratury zabrali cztery złote pierścionki, dwa złote łańcuszki, zegarek, oraz torebkę w której znajdowały się telefon komórkowy, dwa portfele z zawartością gotówki w łącznej kwocie 550 zł, a także dokumenty. Ukradli też klucze i pilota do kiosku. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Za przestępstwo rozboju grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.