Najwyższa i najniższa emerytura w Zachodniopomorskim. Ile wynosi?

- Zdecydowały się one przejść na emeryturę wiele lat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego - mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy zachodniopomorskiego ZUS. - Na wysokość świadczenia składa się bowiem kapitał wypracowany podczas aktywności zawodowej i przewidywana długość życia po przejściu na emeryturę.

Z drugiej strony, w konsekwencji wprowadzonej w 1999 r. reformy emerytalnej, w systemie zdefiniowanej składki zaledwie jedna wpłata do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwala otrzymać emeryturę. Jej wysokość będzie jednak proporcjonalna do naszego wkładu do systemu.

Z kolei najniższe świadczenie w województwie zachodniopomorskim wynosi 3 grosze. Otrzymuje je kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku przeszło 60 lat, a jej okres składkowy to tylko 1 dzień. Świadczenie przekazuje szczeciński ZUS.

Natomiast koszalińska placówka ZUS wypłaca najniższą emeryturę w kwocie 84 groszy. Trafia ona również do kobiety, której staż pracy wyniósł 2 miesiące.