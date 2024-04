Najśmieszniejsze MEMY O PIZZY! Jak z pizzy śmieją się internauci? Rozbawią was do łez! 20.04.2024

Najśmieszniejsze MEMY O PIZZY. Zobacz galerię

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie te najśmieszniejsze. Gwarantowana jest duża dawka śmiechu i dobrego humoru!

W kalendarzu świąt nietypowych pizza oczywiście musi mieć swoje święto. I nic w tym dziwnego, bo to jedno z najpopularniejszych i najsmaczniejszych, a także obecnie bardzo łatwo dostępnych dań świata. Międzynarodowy Dzień Pizzy przypada 9 lutego, ale na przykład w Brazylii obchodzony jest 31 sierpnia, a we Włoszech 17 stycznia.

Pizza to klasyk memów

Internetowy świat memów to niezwykłe miejsce, gdzie ludzie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, humorystycznymi obrazkami i kpinami na różne tematy. Pizza, jako jedno z najbardziej uniwersalnych dań, nie pozostała obojętna wobec tego zjawiska. Memy związane z pizzą stały się kultowe, bawiąc i jednocześnie podkreślając powszechne doznania związane z jedzeniem tego włoskiego specjał.

Memy często podkreślają, że pizza to nie tylko jedzenie - to styl życia. "Pizza is Life" stało się nieoficjalnym hasłem dla wielu miłośników tego dania, a memy z tym hasłem krążą po całym internecie.