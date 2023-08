Naczepa z niesprawnymi hamulcami wykluczona z ruchu przez Inspekcje Transportu Drogowego

We wtorek (8 sierpnia), na krajowej „dziesiątce” w Lubieszynie gmina Dobra, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Zestawem był przewożony ładunek w ramach międzynarodowego transportu. Stan techniczny ciężarówki został skontrolowany szczegółowo przy użyciu urządzeń będących na wyposażeniu Mobilnej Jednostki Diagnostycznej ITD. Wykazały one brak jakiejkolwiek siły hamowania prawego koła na osi drugiej oraz lewego koła na osi trzeciej naczepy.

Z powodu usterki siłowników hamulcowych przy kołach, odcięty był do nich dopływ powietrza z układu pneumatycznego – na odłączonych przewodach znajdowały się zaciśnięte opaski plastikowe.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i wydali bezwzględny zakaz jej dalszej jazdy. Za dopuszczenie do ruchu pojazdu ciężarowego z niebezpieczną usterką, odpowiedzialność finansowa grozi przewoźnikowi oraz osobie zarządzającej transportem w firmie. Wobec nich zostaną wszczęte postępowania administracyjne z ustawy o transporcie drogowym.