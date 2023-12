Mirosław Drozd pierwszym stypendystą Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Nitras w sobotę spotkał się z nowym wojewodą zachodniopomorskim Adamem Rudawskim. Głównym punktem było wręczenie stypendialnej nominacji dla Mirosława Drozda.

- To jeden z najwybitniejszych trenerów polskiego pływania. Uczestnik trzech igrzysk olimpijskich z piątką swoich wychowanków. Ikona nie tylko pływania, ale sportu szczecińskiego – podkreślał Paweł Bartnik. Radny Szczecina został poproszony o przedstawienie sylwetki szkoleniowca. - Kiedyś z Mirkiem pojechaliśmy do byłego ministra, by powalczyć o budowę 50-metrowego basenu w Szczecinie. Udało się.