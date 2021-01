Memy o morsowaniu. Sposób na zdrowie czy moda? Zobacz najzabawniejsze MEMY! - 27.01.2021

- Morsować trzeba z głową. Należy praktykować je etapami. To oczywiste, że debiutant powinien stopniowo oswajać się z zimnem. Czas pozostania w zimnej wodzie musi być dawkowany. Nie może być tak - i to dotyczy też doświadczonych morsów - że ktoś z impetem wskoczy do lodowatej wody i będzie w niej przez kilkanaście minut pływał. To mogłoby się skończyć tragicznie. Jeśli chcemy zacząć morsować, znajdźmy klub lub grupę osób, które robią to od dawna - mówi lekarz rodzinny, Mariusz Małecki. - Morsowanie nie jest terapią i nie może zastąpić leczenia. Nie możemy też powiedzieć, że jeśli ktoś na coś choruje, to pomoże mu morsowanie. Ono raczej służy zachowaniu dobrego stanu zdrowia i unikaniu schorzeń w przyszłości.