Mateusz Łęgowski i Sebastian Walukiewicz zamykają Serie A. Sebastian Kowalczyk nie zagrał jeszcze w play offach

20-letni Mateusz Łęgowski wciąż buduje swoją pozycję w US Salernitanie do której trafił w sierpniu. Pomocnik regularnie dostaje szansę gry w Serie A i to jest najważniejsze dla jego rozwoju. W weekend grał 70 minut z Napoli, ale jego zespół przegrał u siebie 0:2 i zajmuje ostatnią pozycję z 4 punktami po 11 meczach. Na razie nie widać efektów zmiany trenera. Od miesiąca trenerem jest były napastnik Filippo Inzaghi.

Trudniejsza jest sytuacja 23-letniego obrońcy Sebastiana Walukiewicza. Na początku września zaczął regularnie grać w Empoli i nawet po wysokich porażkach miał miejsce w „11”. Walukiewicza zabrakło jednak w poniedziałkowym spotkaniu z Frosinone (1:2) z powodu kontuzji kostki. Jeszcze nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w grze i czy obrońca przyjedzie wkrótce na zgrupowanie kadry. Empoli jest na 19. pozycji w Serie A.