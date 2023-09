Mariusz Malec z Pogoni Szczecin: Powoli łapiemy znów nasz styl grania

Można powiedzieć: w końcu.

Mariusz Malec: No tak. Udało się w końcu wygrać. Bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że wracamy na właściwe tory.

Ale łatwo też nie było.

Ten mecz nie ułożył się tak, jakbyśmy chcieli, ale też nie liczyliśmy na to, że będzie łatwo, pięknie i przyjemnie. Było sporo różnych emocji, ale najważniejsze, że wynik końcowy jest korzystny dla nas.

Kluczowy moment to wyrównanie tuż przed przerwą?

Myślę, że tak, ale na boisku czuliśmy, że jesteśmy w stanie odrobić ten wynik. Nikt się nie załamał po stracie pierwszego gola. Wiedzieliśmy, że jest czas. Gol na wyrównanie tylko nam pomógł. W II połowie wyszliśmy i zrobiliśmy swoje.

Dominowaliście w zasadzie od początku.

Chyba powoli łapiemy znów nasz styl grania, który przynosi nam punkty. Momentami dobrze to wyglądało, więc trzeba iść za ciosem i punktować w kolejnych meczach. One mogą być nawet łatwiejsze, bo jakaś delikatna presja na nas była po serii porażek, więc najważniejsze było, by szybko wrócić do wygrywania.