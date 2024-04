Mariusz Malec z Pogoni Szczecin: Boli nas ta porażka w Poznaniu, bo zagraliśmy bardzo dobry mecz

Były obawy, czy wytrzymacie ten mecz kondycyjnie mając w nogach 120 minut pucharowego spotkania z Jagiellonią Białystok. Wyglądaliście jednak dobrze, potrafiliście zdominować poznaniaków na ich boisku. Z tyłu głowy każdy pewnie pamiętał, że mamy te 120 minut i chcieliśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale od pierwszej minuty gra nam się układała bardzo dobrze i nie było widać większego zmęczenia. Wręcz przeciwnie – można było odnieść wrażenie, że to Lech wyglądał gorzej fizycznie od nas. Nakręcaliśmy się do ataków, kreowaliśmy sytuacje, ale bardzo dobra gra nie przełożyła się na zdobycie bramek. Przez to przegraliśmy ten mecz.

Do kogo był w szatni większy żal – do tych, co marnowali sytuacje czy do obrońców, bo jeden błąd zakończył się golem Lecha?

Na gorąco nie było pretensji. Każdy wie, jak wyglądał ten mecz, więc dużych zarzutów nie może być. Wiadomo, że mogliśmy się lepiej zachować i w ofensywie i defensywie, ale mamy świadomość tego, kto popełnił błędy.

Porażka sprawiła, że trochę oddaliła się perspektywa zdobycia mistrzostwa Polski. Czy jeszcze wiara pozostała?

Do końca rozgrywek będziemy wierzyć w sukces. Myślę, że to nie jest moment, by patrzyć się w tabelę, ale koncentrować się z meczu na mecz. Pozostało jeszcze kilka kolejek, a jak wygramy wszystkie to będzie bardzo dobrze. Skupić się jednak trzeba na tym najbliższym. Sytuacja w tabeli zmienia się co kolejkę, więc trzeba spokojnie do tego podchodzić i robić swoje.