Marcowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście

Wyobrażam sobie, że nawet osoby, które po książki sięgają rzadko, książkowym ilustracjom nie są w stanie odmówić spojrzenia czy dwóch. Stworzone na styku pisarskiej i artystycznej fantazji, potrafią podarować odbiorcy cenną chwilę skupienia.

W przeciwieństwie do otaczających nas ruchomych obrazów odsłaniają tylko fragment historii, zostawiając miejsce na samodzielne poszukiwania ciągu dalszego. Prace autorów, którzy w prowokowaniu do tych poszukiwań osiągnęli mistrzostwo, zna każdy. Wystarczy przywołać „Małego Księcia” Antoine'a de Saint-Exupery'ego, „Muminki” Tove Jansson czy „Akademię Pana Kleksa” zilustrowaną przez Jana Szancera. Wymieniać można by jeszcze długo.

ilustracje: Aleksandra Szwajda

Jednak osoba, na której wymienieniu zależy mi najbardziej to Aleksandra Szwajda. Ilustrując książki, tworzy wyjątkowe, kolorowe, fantazyjne światy, zapełnione niepowtarzalnymi postaciami. Jak napisała nasza dziennikarka - wystarczy, że spojrzymy na słodką świnkę o imieniu Niuniuś, a uśmiech sam pojawi się na twarzy. Aleksandra ma talent, dzięki któremu każdy może przywołać w sobie dziecko i po prostu poczuć się dobrze. O tym talencie możecie dowiedzieć się więcej zaglądając do naszego wywiadu z artystką.

ilustracje: Aleksandra Szwajda

Będąc przy książkach i wywiadach zdradzę od razu, że specjalnie dla Was spotkaliśmy się też z Przemysławem Kowalewskim, nazywanym trzecim muszkieterem szczecińskiego kryminału. Jak przyznał - na początku wcale nie był wielbicielem tego gatunku. Musiał do tego dojrzeć. I dojrzał. Dziś tworzy intrygujące fabuły, bazując na historii naszego miasta. Gości tego wydania jest znacznie więcej, ale musicie odkryć ich sami.