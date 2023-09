Marcin Bedka: Wynik referendum jest z góry przesądzony. My mieliśmy inne pytania

Czy ugrupowanie, które Pan reprezentuje weźmie udział w ogólnokrajowym referendum 15 października?

Wciąż sam bardzo mocno się zastanawiam nad uczestnictwem w ogólnokrajowym referendum. Muszę przyznać, że nie podjąłem w tej sprawie jeszcze żadnej decyzji. Konfederacja pozostawia swoim wyborcom decyzję o tym, czy wziąć udział w referendum, czy też nie. Dorośli ludzie powinni bowiem sami podejmować tak ważne decyzje.

Jak ocenia Pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Zawsze byłem zwolennikiem referendum. Lokalne referenda to moim zdaniem esencja działań samorządowych. Niestety, nasze przepisy dotyczące referendum zniechęcają do organizacji i uczestnictwa w tej formie demokracji. A teraz dodatkowo polskie państwo swoimi pytaniami powoduje, że część społeczeństwa nie chce uczestniczyć w tak ważnym akcie, jakim jest ogólnokrajowe referendum. My jako Konfederacja zaproponowaliśmy swoje pytania, na które naszym zdaniem Polacy powinni odpowiedzieć idąc do urn wyborczych. Według nas tak powinny brzmieć: 1. Czy popiera pan/pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom? 2. Czy popiera pan/pani waloryzację świadczenia 500 plus do 800 plus?3. Czy popiera pan/pani ograniczenie możliwości korzystania z gotówki?4. Czy popiera pan/pani zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku?