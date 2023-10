Manufaktoria sp. z o.o. „Wędliny robimy tak, jak dla siebie”

- Od pierwszej szczapki drzewa i pierwszej uwędzonej na nim wędliny zdobywamy zaufanie i zamiłowanie naszych Klientów do wyrobów Manufaktorii. Jest ona bowiem czymś więcej niż sklepem. To tradycyjna, z prawdziwego zdarzenia wędzarnia, gdzie doskonałej jakości, świeże mięso zamieniamy w pęta cudownie pachnącej kiełbasy i apetyczne stosy soczystej, smakowitej wędzonki – mówi Mariusz Ogórek z Manufaktorii.

- Dobra wędlina - pachnie wybornie, smakuje wyśmienicie, wygląda apetycznie. Nasze produkty mają coś jeszcze, co wyróżnia je z szeregu najlepszych wyrobów. Otóż - za ich smakiem, aromatem i wyglądem nie stoi nic sztucznego, nic związanego ze standardową, powszechną produkcją – dodaje Mariusz Ogórek.

Firma z powodzeniem wykorzystuje nowe technologie do rozwoju produktu i jego promocji. Choć kluczowa jest tu tradycja, to firma nie ucieka od nowych technologii, zwłaszcza tych, które ułatwiają pracę samym pracownikom.

Jak powtarzają właściciele - Manufaktoria nie ma klientów. Ma Smakoszy i Wielbicieli. Prawdziwych Koneserów. - Do ich stale powiększającego się grona zapraszamy tak serdecznie, jak zaprasza się współbiesiadników do stołu. Bo wszystko, co parzymy, pieczemy, wędzimy - robimy tak, jak dla siebie. Manufaktoria istnieć będzie tak długo, jak długo pozostanie to naszą zasadą – podkreślają.