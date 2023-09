Makabryczne odkrycie. Z Regi w Trzebiatowie wyciągnięto ciało mężczyzny

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie potwierdza, że w Redze w Trzebiatowie znaleziono zwłoki. Nieoficjalnie miały być pozbawione głowy.

- Nie potwierdzam takiej informacji - mówi Monika Cruz, prokurator PO w Szczecinie. - Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny z udziałem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone celem sekcji sądowo - lekarskiej. To da nam odpowiedź, co do przyczyny zgonu.