Makabryczne odkrycie w oczyszczalni ścieków w Lubanowie. Znaleziono martwy płód dziecka

- Potwierdzam, że w miejscowości Lubanowo około godz. 14 znaleziono martwy płód dziecka. - przekazał nam asp. Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie.

Policja nikomu nie udziela szczegółowych informacji.

- Mogę jedynie zapewnić, że cały czas zbieramy informacje na ten temat - zastrzegł asp. Jakub Kuźmowicz.

Do oczyszczalni w Lubanowie podłączona jest kanalizacja. Można się domyślać, że płód dostał się do zakładu oczyszczania ścieków właśnie tą drogą. To jednak m.in. ustali policja i prokuratura - w sprawie bowiem będzie prowadzone śledztwo.

Nieoficjalnie wiemy, że płód prawdopodobnie był już w w stanie zaawansowanego rozkładu. W Lubanowie mówi się, że to był chłopiec. Prawdopodobnie płód dziecka znalazł w separatorze pracownik oczyszczalni.