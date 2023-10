Licealiści zbierają na dogoterapię. Będą pieniądze na zajęcia na oddziale psychiatrii w "Zdrojach"

Dziewczyny są z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie (klasa IIB). Pierwszą zbiórkę na dogoterapię i teatroterapię zorganizowały już w pierwszej klasie. Akcję nazwały "Dbaj o Zdro(w)je".

Założyły TikToka, wrzuciły nowe posty na Instagram i Facebook.

- Chodziło nam o to, by na ten temat mówić - dodaje Maja z tej samej klasy. - By nie był w cieniu innych problemów, bo - naszym zdaniem - jest ważny i nie do końca przez wszystkich zauważany i rozumiany.