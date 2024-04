Letni czy zimowy? Zmiana czasu przyprawia nas o ból głowy

- Sam moment zmiany czasu i efekt tej zmiany jest dla nas niekorzystny, bo musimy się przystosować, szczególnie gdy ta godzina jest nam zabrana - mówi dr Albin Czubla z Zakładu Czasu i Długości, Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar. - Szczególnie wiosną, gdy śpimy krócej, może być to uciążliwe. Ale co ważne - tym defektem jest sam moment zmiany. Wybierając natomiast jeden czas stosowany przez cały rok, będziemy musieli albo zimą, albo latem liczyć się z pewnymi niedogodnościami.

Intuicyjnie przyjmujemy, że te dwa dni w roku, w marcu i październiku, kiedy cofamy albo przesuwamy do przodu wskazówki zegara, rujnują nasze życie, bo zmieniają nasze przyzwyczajenia. Zaburzają wypracowany przez miesiące cykl snu, a przecież nie przynoszą już ekonomicznych korzyści. Pierwotna przyczyna zmian czasu, czyli oszczędności w energii na oświetlenie, obecnie nie ma już takiego znaczenia jak kiedyś.

- Jest szereg badań, które badają pewne aspekty wprowadzania zmiany czasu zimowego na letni i letniego na zimowy - przekonuje dr Albin Czubla. - Badane jest na terenie naszego kraju m.in. to, że wtedy zwiększa się liczba wypadków. Z tym zastrzeżeniem, że nie możemy jednoznacznie oddzielić czynników, jakie powodują te wypadki. Być może ta zmiana czasu jest pewnym elementem, który na to wpływa negatywnie lub pozytywnie, ale na pewno tej relacji nie da się określić tak bezpośrednio, ponieważ zmiana czasu jest przeprowadzana w takim okresie, kiedy jest wzmożony ruch. Zmiana wiosenna często spotyka się ze świętami wielkanocnymi, natomiast zmiana z czasu letniego na zimowy jest w ostatni weekend października, w okolicach Wszystkich Świętych.

- Uzasadnienie ekonomiczne, które pierwotnie było wskazywane przez polityków jako powód do wprowadzania zmian czasu, jest już w tym momencie pomijane - dodaje dr Maciej Gruszczyński. - Są jednak doświadczenia historyczne krajów, które przyjęły na pewien okres czas letni na stałe. Znamienne jest, że Niemcy w czasie II wojny światowej przyjęły na zimę czas letni w 1940 roku, aby jednak w 1942 roku powrócić do regularnych zmian.

Przy decyzji o tym, czy odstępujemy od zmian czasu, ważne jest to, jaki czas wybieramy. Jeżeli pozostanie czas letni, to w okresie letnim będzie więcej dostępnego światła dziennego wieczorami, natomiast w okresie zimowym będą długie, ciemne poranki. Okazuje się, że w krajach, w których przyjęto takie rozwiązanie, zazwyczaj protestowali rodzice uczniów, bo nawet o godzinie dziewiątej czy dziesiątej było jeszcze za oknami ciemno (np. Francja i Hiszpania). Dzieci miały problemy z koncentracją, były także problemy z bezpieczeństwem na drogach, kiedy szły do szkoły o takim dużym zmroku.