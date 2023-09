Łazienki szyte na miarę potrzeb prosto ze Szczecina

Bokaro Szczecin to nie tylko salon łazienek i nie tylko 1200 mkw powierzchni, gdzie kupimy materiały potrzebne do ich wyposażenia. To także źródło inspiracji i fachowej porady. Dzięki ponad 100 boksom ekspozycyjnym można zobaczyć na własne oczy, czy dana aranżacja sprawdzi się w przypadku naszej łazienki. Salon łazienek Bokaro oferuje szeroki wybór płytek, armatury łazienkowej, chemii budowlanej, mebli, oświetlenia oraz dodatków wyposażenia.

Stworzenie projektu wymarzonej łazienki będzie zdecydowanie łatwiejsze, jeśli zaufasz i powierzysz temat projektantom Bokaro. Pozwoli to nadać jej określony styl, zgodny z twoimi oczekiwaniami, dobrać poszczególne elementy, aby ze sobą współgrały, wzajemnie się dopełniały i tworzyły idealne wnętrze.

Salon łazienek Bokaro to zaufany partner dla klienta detalicznego, jak i biznesowego (deweloperzy, hotele, architekci, firmy budowlano-remontowe itd.). - Dzięki skali działania mamy możliwość zaoferowania konkurencyjnych cen. W naszej gamie produktów występują propozycje tworzone przez renomowanych producentów wyłącznie dla Bokaro. Sprawdzamy się wszędzie tam, gdzie jakość produktów, cena i terminowość mają kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji inwestycji – podsumowuje Michał Daniel, dyrektor salonu łazienek Bokaro w Szczecinie.

Salon łazienek Bokaro Szczecin, bulwar Gdański 11

tel: 91 4624 002 / 607 111 558 | szczecin@bokaro.pl

godziny otwarcia: pn-pt 8:00-19:00, sb. 9:00-14:00