Kot Zenek gwiazdą wieży widokowej w Wolinie. Budowniczy: Dbajcie o niego dobrze!

Zenek uważnie przygląda się turystom, którzy chcą wejść na wieżę. - A macie jedzenie dla Zenka? Nie? To nie wiem, czy was wpuści - śmieje się Janusz Kluzowicz, właściciel firmy Tatry, która wybudowała wieżę. Panowie z budowlanej ekipy nie kryją: - Każdy tu łezkę uronił, kiedy wyjeżdżaliśmy. Budkę mu wieźliśmy aż z Myślenic, żeby miał ciepło i wygodnie - mówią.

Skąd Zenek wziął się na wieży widokowej? - Ktoś tu wyprowadził się z gospodarstwa i zostawił kota. On zaczął przychodzić do nas budowę. Był strasznie chudy, ważył tylko 7 kilo, więc gu to porządnie odkarmiliśmy - mówi Janusz Kluzowicz. - No i zżyliśmy się z nim bardzo wszyscy - przyznaje.

Kiedy zakończyli inwestycję, poszli do Ewy Grzybowskiej, burmistrz Wolina i poprosili, aby kot mógł na wieży zostać. - Powiedzieliśmy: Dbajcie o niego dobrze! I obietnicę, że tak będzie, dostaliśmy- mówi Kluzowicz.