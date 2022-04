Kosta Runjaic: Musimy wspiąć się na wyżyny naszych umiejętności

Pogoń i Raków wraz z Lechem Poznań mają tę samą liczbę punktów i bezpośrednie spotkanie dwójki zainteresowanych mistrzostwem drużyn może mieć kolosalne znaczenie dla wyników kluczowego wyścigu. Jedno jest pewne - Lech będzie liczył na podział punktów w Szczecinie.

We wtorek o sytuacji w szczecińskim zespole podczas przedmeczowej konferencji prasowej opowiedział trener Kosta Runjaic.

Sytuacja kadrowa

Gorgon, Smoliński oczywiście dalej poza zespołem. Kurzawa też jest kontuzjowany łydka. Ale wrócił do treningów i może będzie w składzie. Kto kiedyś miał taki uraz ten wie, że nie jest to łatwa kontuzja. Dziś będzie trenował.

Kacper Smoliński

Wszystko przebiega zgodnie z planem. Proces wymaga cierpliwości, bo jest po ciężkiej kontuzji. Co tydzień jest testowany przez sztab lekarski pod każdym względem. Nie ma jeszcze zielonego światła, by wrócił do treningów z zespołem. Ćwiczy indywidualnie. Kacper jest młody i przyszłość przed nim. Ważne, by nie za szybko zakończył rehabilitację. Nie ma nic gorszego niż odnowienie urazu. Coraz częściej go widzę w klubie. Nie będziemy jednak podejmować żadnego ryzyka. Zdanie lekarzy jest tu najważniejsze. Będzie bardzo ważnym graczem w kolejnych sezonach. Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby był do naszej dyspozycji, bo po odejściu Kozłowskiego czy Benedyczaka tak wielu młodzieżowców gotowych do gry na najwyższym poziomie nie mamy.