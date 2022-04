Kosta Runjaic: Mamy bardzo mocną ławkę rezerwowych i to potwierdziliśmy

Kosta Runjaic, Jagiellonia

Jestem, jesteśmy bardzo szczęśliwi z wyniku. Dobrze weszliśmy w mecz, to my prowadziliśmy grę, ale niestety straciliśmy bramkę, której można było uniknąć. Drużyna dobrze zareagowała na tę stratę, dalej próbowała grać do przodu. Jagiellonia miała w sobie dużo jakości, w osobach Diego, Guala, Pospisila, czy Nasticia. Próbowali atakować, co było oczywiste i nie było łatwe ich powstrzymywać. Byli też w niektórych sytuacjach niebezpieczni, ale byliśmy dobrze nastawieni na pojedynki „jeden na jeden”, dobrze walczyliśmy.

Wiemy, że mamy bardzo mocną ławkę rezerwowych, która pomogła nam w tym sezonie wiele razy. Tak było i w tym meczu, możemy liczyć na gole naszych zmienników. Mieliśmy swoje kolejne szanse, których niestety nie udało nam się zamienić na gole. Jest oczywistym, że na tym etapie rozgrywek jesteśmy pod pewnym rodzajem presji, ale udało nam się dziś z tego wyjść. Chłopcy pokazali kolektyw, wspierali się nawzajem, pięknie walczyli i bardzo cieszę się ze zdobytych trzech punktów.