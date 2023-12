Koniec wykorzystywania rezydentów? Nie można ich zmuszać do pracy w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie otrzymała odpowiedź z departamentu rozwoju kadr medycznych Ministerstwa Zdrowia na pytanie dotyczące zobowiązywania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne do pracy w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej prowadzonej przez podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne.

- Okręgowa Rada Lekarska wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie w sprawie angażu lekarzy będących w trakcie specjalizacji w trybie rezydentury, do pracy w nocnej i świątecznej opieki lekarskiej - tłumaczy Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. - Z odpowiedzi wynika, że szpitale nie mogą zobowiązywać do tego lekarzy - wynika to z analiz prawnych.