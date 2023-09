Konferencja "Pro et Contra". 50 rocznica działalności kliniki Hematologii PUM w Szczecinie

Konferencja naukowa "Pro et Contra" jest organizowana w Szczecinie co roku. Tegoroczne spotkanie hematologów było jednak wyjątkowe - w 2023 r. obchodzona jest bowiem 75. rocznica powołania uczelni medycznej w Szczecinie i 50-lecie Kliniki Hematologii

i Transplantologii SPSK nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. To dlatego zanim pierwszy z zaproszonych gości, prof. Tadeusz Robak przedstawił swój wykład ("Przewlekła białaczka limfocytowa - historia terapeutycznego sukcesu"), prof. Barbara Zdziarska, przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji przybliżyła historię kliniki.

- Co się zdarzyło w 1973 r.? - zapytała. - Na świecie zaprezentowano pierwszy przenośny telefon, który był prototypem współczesnego telefonu komórkowego i otwarto nieistniejący już kompleks Word Trade Center w Nowym Jorku. W Polsce wprowadzono system kodów pocztowych i uruchomiono linię produkcyjną fiata 126p. A w Szczecinie ówczesna Pomorska Akademia Medyczna obchodziła swoje ćwierćwiecze. W tym roku również, na tejże uczelni, powołano Klinikę Hematologii.