Kolejna inwestycja w wiedzę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej

- To niezmiernie ważny moment w rozwoju naszej uczelni - podkreślił rektor PUM prof. Bogusław Machaliński. - Projekt, w którym będziemy uczestniczyć ogniskuje się w obszarze najnowocześniejszych aspektów badań medycznych. Badania kliniczne bez wsparcia informatycznego dzisiaj w medycynie nie funkcjonują. Mówimy o epigenetyce, medycynie sądowej, chorobach zakaźnych i immunologicznych. To są najnowocześniejsze i najbardziej rozwojowe nasze kierunki. Nie mogłyby rozwinąć skrzydeł bez finansowego wsparcia, które dzisiaj otrzymaliśmy i powołania Centrum, które za przekazane nam pieniądze powstanie. Stąd nasza wdzięczność. Przypomnę, uniwersytetu, który w efektywności naukowej osiąga naprawdę bardzo satysfakcjonujące wyniki. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie powoła nową jednostkę dzięki otrzymaniu rekomendacji dofinansowania w ramach konkursu na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej.

- Powstanie w Szczecinie Centrum Medycyny Cyfrowej wpłynie na zwiększenie dostępności do najnowocześniejszych terapii - zapewnił. - Pacjenci będą mogli być leczeni według najlepszych światowych standardów. Bo rozwój uczelni to lepsze leczenie, lepsza diagnostyka i lepsza dydaktyka.

Prezes podkreślił, że medycyna cyfrowa to (m.in.) rozwój tzw. medycyny personalizowanej, szytej na miarę, na konkretnego pacjenta. W podobnym duchu wypowiedział się wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

- Przekazane szczecińskiej uczelni pieniądze, są kolejnym elementem wsparcia, kolejnym taktem w tworzeniu ekosystemu dla rozwoju innowacji w Polsce - podkreślił prezes Sierpiński. - Takich Centrów powstanie w kraju osiemnaście - na zbudowanie w nich niezbędnej infrastruktury przekazujemy w sumie ponad pół mld zł. Włączenie PUM do sieci tworzącej centra medycyny cyfrowej jest najlepszym dowodem na to, że szczecińska uczelnia, dzięki dobremu zarządzaniu, z outsidera przeistoczyła się w jedną z najlepszych uczelni w Polsce.

Na środowej konferencji obecni byli m.in. kierownicy jednostek, które wejdą w skład RCMC PUM: lek. med. Piotr Czupryński z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM, dr hab. Andrzej Ossowski z Zakładu Genetyki Sądowej PUM, prof. Miłosz Parczewski z Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych PUM oraz dr hab. Tomasz Wojdacz, prof. PUM z Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej PUM.

- W powstającym w PUM Centrum te cztery jednostki będą teraz ze sobą dużo ściślej współpracować - choć oczywiście Centrum współpracować ma za wszystkimi naszymi jednostkami. To one przede wszystkim będą odpowiedzialne za realizację tego projektu. One też najbardziej na nim skorzystają - zauważył rektor PUM.

Jak zapowiedział prof. Machaliński, Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej w Szczecinie ruszy najpóźniej za rok - najpierw trzeba dostosować pomieszczenia do nowych zadań. Będzie działać w budynku XX na terenie szpitala na Pomorzanach.