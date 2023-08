Kogo w Szczecinie obserwował selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos?

Kogo przyjechali oglądać Fernando Santos (selekcjoner pierwszej reprezentacji Polski) oraz Michał Probierz (opiekun młodzieżówki)? Spotkanie Pogoń - Gent obserwowali w towarzystwie działaczy szczecińskiego klubu, a Santosowi asystował Grzegorz Mielcarski, były zawodnik Pogoni w sezonie 2000/01.

- Przyjechali zobaczyć Mateusza Łęgowskiego, ale się spóźnili - żartowali w mediach społecznościowych sympatycy Pogoni.

Inni zwracali uwagę, że Probierz liczył na występ Marcela Wędrychowskiego, mógł też obserwować Bartosza Klebaniuka i Mariusza Fornalczyka. A Santos? Może przyjechał się przekonać do Kamila Grosickiego.

Przy poprzednich powołaniach Santos pomijał Grosickiego, choć kapitan Pogoni prezentował dobrą formę i dawał jasno do zrozumienia, że na kadrę to dotrze nawet piechotą. Tyle, że trener z Portugalii nie widział w składzie Grosickiego i przebąkiwał o konieczności odmłodzenia kadry. Początek eliminacji do Mistrzostw Europy musiał jednak zweryfikować pewne jego pomysły. Biało-Czerwoni potrzebują punktów, a nie brakuje głosów, że "wszystkie ręce na pokład".