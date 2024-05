Klimatyzacja w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Nawet jak jest to nie zawsze chłodzi

Do naszej redakcji co jakiś czas dochodzą głosy dotyczące warunków panujących w szczecińskich autobusach. Pasażerowie najczęściej uskarżają się na bród, spóźnienia i kontrolerów biletów. Teraz do tego wszystkiego dochodzi zaduch, jaki panuje w pojazdach.

- Jechałem autobusem linii 59, który należy do PKS Szczecin. Pojazd miał klimatyzację, ale nie działała. Lufciki są tak małe, że nie zapewniają wentylacji. To był koszmar. Cud, że nikt nie zemdlał - mówi pan Marek.

Z kolei inny czytelnik zwraca uwagę na dziwną sytuację w tramwaju.

- Swing 827, którym jechałem, był klimatyzowany poprzez otwarcie wszystkich okien. A i tak gorąco jak w piekle... - pisze do nas pan Maciej.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego tłumaczy, że kierowcy i motorniczowie pojazdów wyposażonych w system klimatyzacji przedziału pasażerskiego mają obowiązek jego włączania w każdym przypadku, gdy temperatura powietrza wynosi 22 stopnie Celsjusza. Jednocześnie przypomina, że system klimatyzacji nie stanowi obligatoryjnego wyposażenia autobusów/tramwajów komunikacji miejskiej, a pozostająca w dyspozycji przewoźników liczba wyposażonych w nią pojazdów nie pozwala na skierowanie ich do obsługi wszystkich kursów każdej z linii.