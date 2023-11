King Szczecin wygrał w Zielonej Górze, ale był blisko dramatu

- I na meczach i na treningach JD jest obok zespołu. Bardzo mi się to nie podoba i tak zostawić tego nie możemy. Myślę, że szybko podejmiemy jakieś decyzje – zapowiadał kilka dni temu trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski.

Klub jeszcze nie ogłosił, co to będzie za decyzja, ale Amerykanina zabrakło w składzie na mecz z Zastalem. Wszystko wskazuje na to, że Dunn pożegna się z klubem za porozumieniem stron. Nie on pierwszy, który był ciekawie zapowiadany, a kończy przygodę z Polską bardzo szybko. Zapamiętany zostanie z dziwnego nawyku – dość często opuszczał spodenki, jakby w ogóle nie chciał w nich grać. Z efektów na parkiecie – trudno mówić o osłabieniu Kinga.

Drużyna i bez Dunna poradziła sobie w Zielonej Górze, ale dostarczyła swoim fanom (na mecz pojechało ok. stu fanów) niespodziewanych emocji. Szczecinianie dobrze rozpoczęli mecz, szybko odskoczyli (18:10), ale wtedy dobrą zmianę w Zastalu dał Paweł Kikowski, były kapitan Kinga. Mimo to do przerwy King wypracował wysoką przewagę (48:31) i wydawało się, że wygra pewnie. Po zmianie stron to gospodarze grali szybciej, lepiej i skuteczniej. Różnica topniała i pięć minut przed końcem King prowadził tylko 71:70. Ale przyszło oprzytomnienie i lepszy fragment.