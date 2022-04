King Szczecin ma pod górkę. Na najważniejsze mecze sezonu musi zmienić halę

- Przegraliśmy z Fryderykami - przyznaje Krzysztof Król, prezes Kinga Szczecin. - Proponowaliśmy różne rozwiązania, chcieliśmy przynajmniej trzeci mecz zagrać w Netto Arenie i tylko z częścią dostępnych trybun, ale i to okazało się niemożliwe.

King awansował do najlepszej ósemki rozgrywek ekstraklasy koszykarzy i teoretycznie będzie grał o mistrzostwo Polski, ale zmiana hali w najważniejszym etapie rozgrywek nie daje podstaw do optymizmu. W klubie liczą się z sytuacją, że nawet jeśli Czarni zostaną pokonani w ćwierćfinale to z kolejnym przeciwnikiem King też zagra na Twardowskiego.

To nie jest hala zupełnie obca dla Wilków. Gdy Netto Arena była szpitalem tymczasowym w czasie pandemii koronawirusa to właśnie na Twardowskiego King rozgrywał swoje mecze (klub mocno doinwestował obiekt, by nie podejmować rywali w Stargardzie). Ale od tego sezonu wrócił do areny.