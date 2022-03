King musiał wygrać i to zrobił. Krok bliżej play-off [ZDJĘCIA]

Trener Arkadiusz Miłoszewski pracę w Szczecinie rozpoczął w październiku i lepszego początku pierwszej samodzielnej pracy w roli głównego trenera naprawdę nie mógł sobie wymarzyć: cztery mecze i cztery zwycięstwa. Pierwsza wpadka w Gdyni była tak niespodziewana, jak kryzys, który otworzyła. Szczeciński zespół potrzebował zmian kadrowych, by przerwać nieszczęścia. To się udało, ale cały czas King nie jest zespołem stabilnym. Skład ma na tyle personalnie mocny, że powinien walczyć z każdym, ale nie zawsze to wychodziło. Przystępując do meczu z Treflem Sopot drużyna była na 9. pozycji w tabeli. Musiała wygrać, by być w grze o play off. Brak awansu do najlepszej ósemki byłby dla całej organizacji dużą wpadką, ale i dużym rozczarowaniem dla Miłoszewskiego.

Trefl przyjechał do Szczecina z podobnym ciśnieniem, ale był w jeszcze trudniejszej sytuacji. Wiedział, że porażka w zasadzie zamyka mu takie szanse, a forma z ostatnich tygodni nie mogła napawać optymizmem. Sopocianie zanotowali kilka wysokich porażek, co było oczywiście szansą dla Kinga.