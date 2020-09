Kilka dobrych wieści z Ogniwa Szczecin. Liderzy zostają

Ogniwo kadrę zespołu w większości mogłoby już zaprezentować kibicom, ale „każdy zawodnik ma swój dzień w sieci”. Buduje to zainteresowanie, scala środowisko.

Dotychczas dwie najważniejsze informacje to pozostanie w klubie trenera Zbigniewa Majcherka i środkowego Karola Pytysia. Cisza jest wokół innych liderów zespołu z poprzedniego sezonu: Karola Nowackiego i Salima Hamdaouiego.

- Zostaną. W zasadzie jesteśmy już dogadani, ale brakuje podpisów - tłumaczy Piotr Wilento, prezes Ogniwa.

Dużo wskazuje na to, że na papierze skład Ogniwa będzie mocniejszy niż w poprzednim sezonie. Klub jest bliski nawiązania współpracy ze Spójnią Stargard. Kilku utalentowanych juniorów może trafić do Ogniwa. Do Szczecina zgłosiło się też dwóch graczy z Piły.

Zakontraktowani są już też nowi gracze z zewnątrz. Do Ogniwa dołączył m.in. 24-letni Łukasz Wardziński, który ma za sobą występy w kilku klubach, a do Szczecina trafił, bo jego dziewczyna Paulina Bołgyda związała się z siatkarskim Chemikiem Police.