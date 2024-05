Kacper Borowski, podkoszowy Kinga: Po piosence AC/DC poczułem dawkę adrenaliny

Od początku do końca było widać Waszą przewagę nad Spójnią. Kontrolowaliście grę, swoje emocje i rywal na dobrą sprawę nie zmusił Was do wielkiego wysiłku.

Byliśmy przygotowani na to, że w Stargardzie będzie bardzo głośno i to będzie utrudniać nam komunikację. Tym ważniejsza była dbałość o pewne szczegóły w naszej grze. I trzeba było trzymać taką dyspozycję do końca. Teraz jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta seria za nami, a przy okazji, że drugi rok z rzędu jesteśmy w finale. Wszystko w naszych rękach i nogach, by znów zdobyć złoto.

Rozpoczął Pan trzeci mecz ze Spójnią wsadem i poczuł, że już będzie dobrze?

W zasadzie to dobrze się czułem już dużo przed rozpoczęciem spotkania, ale gdy dziesięć minut przez meczem puścili z głośników piosenkę AC/DC, których jestem fanem, to poczułem taką dawkę adrenaliny, że musiało być dobrze. Muszę podziękować Spójni za dobry wybór muzyki. Pewnie nie byli tego świadomi, ale dało mi to dodatkowego kopa. Dobrze rozpocząłem ten mecz, koledzy to samo zrobili. Jeśli to ja dałem drużynie taki impuls to tylko mogę się cieszyć. Najważniejsze, że mieliśmy go pod kontrolą.