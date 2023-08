KAA Gent – mocny przeciwnik Pogoni Szczecin w Lidze Konferencji

Koninklijke Atletiek Associatie Gent (pełna nazwa klubu z Gandawy, który został założony 1864 jako klub gimnastyczny, a piłka nożna swoją sekcję ma od 1900 r.) w II rundzie grał ze słowacką MSK Żiliną. To były klub Wahana Biczachczjana. Na swoim boisku Gent wygrał 5:1, w rewanżu 5:2. W dwumeczu imponujące 10:3.

Największe gwiazdy zespołu to oczywiście napastnicy: Nigeryjczyk Orban oraz Cuypers. Pierwszy jest wyceniany na 20 mln euro, Belg na 11 mln. Zainteresowanie Orbanem przejawia kilka klubów z Anglii i Francji. Ten transfer jest możliwy w sierpniu, nawet przed spotkaniami z Pogonią. Mniej słychać o odejściu Cuypersa. Obecnie kadra Gent wyceniana jest na ponad 80 mln euro.

Po ostatnim sezonie z klubem z Gandawy pożegnał się m.in. Joseph Okumu. Obrońca z Kenii przeszedł do Stade Reims za 12 mln euro. Nie ma już też w składzie byłego piłkarza Legii – Vadisa Odjidja-Ofoe, który teraz będzie grał w Hajduku Split. W przeszłości KAA sprzedał już drożej piłkarzy. Jonathana Davida do Lille za 27 mln, a Romana Jaremczuka do Benfiki za 17 mln euro. A takich transferów za kilka milionów jest bardzo dużo na koncie klubu.