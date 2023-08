Julia Pietrucha zagrała na zakończenie szczecińskich Żagli 2023. Zobacz ZDJĘCIA

Julia Pietrucha to utalentowana i wszechstronna artystka, której kariera rozwija się równolegle jako aktorka i wokalistka. Jej debiutancki album "Parsley", wydany w kwietniu 2016 roku, zawierał 15 autorskich piosenek w balladowym klimacie pop, z elementami folku i delikatnymi dźwiękami ukulele. Album zdobył uznanie krytyków i został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy. Jej drugi album "Postcards from the seaside" inspirowany jest podróżami nad morze.