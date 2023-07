Jens Gustafsson z Pogoni Szczecin: Jestem dumny z wykonanej pracy zawodników

Jens Gustafsson, Pogoń

Kiedy rozpoczyna się sezon to pierwszy mecz zawsze jest trudny. Ciężko o punkty. Ten mecz nie był wyjątkiem. Trudno było nadać piłce odpowiedni pęd na murawie, trudno było przejść linie Warty. Rywal groźny był przy stałych fragmentach gry. Tego się spodziewaliśmy. By tu wygrać musieliśmy wykonać kawał roboty. Jestem dumny z zawodników za to, co wykonali na boisku. Każdy poświęcił dużo, byśmy tu wygrali.

Kamil Grosicki – nie tylko on nie był w najwyższej dyspozycji, a wiem, że oczekiwania są ogromne. Nie zawsze będzie prezentował najlepszą formę, bo to jest normalny człowiek. Dziś nasz kapitan tak samo się poświecał jak pozostali zawodnicy. On dobrze wpływa na funkcjonowanie zespołu.

Ja mówiłem, że Koulouris strzeli dziś bramkę. On przed meczem mnie o to nie zapewniał.