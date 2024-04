Jens Gustafsson: Jestem dumny z piłkarzy. Wszyscy poświęcili się dla zespołu

Adrian Siemieniec, Jagiellonia Gratulacje dla Pogoni za awans do finału i życzę jej powodzenia. Dziękuję drużynie i kibicom za ten mecz. Odległość duża, środek tygodnia i bardzo doceniam ten wyjazd. Jesteśmy smutni i rozczarowani, bo zagrać w finale to wielka rzecz dla każdego, ale nie będę skupiał się na rozczarowaniu, ale na tym, że nie mamy się czego wstydzić. Opuszczamy Szczecin z podniesioną głową. Daliśmy już w tym sezonie dużo emocji, zrobiliśmy wielki postęp. Ja jestem dumny z zespołu. Nie ma czasu na smutek, bo już w weekend kolejny mecz, a nam została liga. Chcemy wygrywać kolejne mecze i przybliżać się do kolejnych sukcesów.

Po wyrównaniu było czuć, że przejęliśmy kontrolę i szukaliśmy drugiej bramki. Ale po takich emocjach trudno o rzetelną ocenę spotkania. Mimo porażki – to był bardzo dobry mecz z obu stron, atrakcyjny. Dziś przegraliśmy, ale niech to nie przysłania naszego rozwoju w tym sezonie.

My chcieliśmy zagrać bardzo ofensywnie, ale przeciwnik nie pozwolił nam na to. Miał swój plan i go realizował. My chcieliśmy przejąć inicjatywę, ale nie było to takie proste.

Jens Gustafsson, Pogoń

Jestem bardzo dumny z zawodników, za ten występ na najwyższym poziomie. Wszyscy byli gotowi, by poświęcić się drużynie, kolegom. Zagraliśmy dobry mecz z dobrym przeciwnikiem. Dobrze się to oglądało. Zasłużyliśmy na zwycięstwo. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia kibiców. Z ich wsparciem wyzwoliliśmy resztki energii.