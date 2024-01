Jak żyjesz, tak się starzejesz. Geny mają mniejsze znaczenie niż myślisz Leszek Wójcik

Dieta wegetariańska, ruch fizyczny, kawa w rozsądnych ilościach i rzucenie palenia - tak będziemy starzeć się wolniej 123rf

Co wpływa na tempo naszego starzenia? To, jak żyjemy. To już pewnik. Naukowcy właśnie wykazali, że możemy wpływać na to, jak długo pozostaniemy piękni i młodzi. W dużej mierze to zależy od nas! Od naszego stylu życia. Dr hab. Ewelina Pośpiech z Zakładu Genetyki Sądowej PUM w Szczecinie uważa, że aż w 70 proc. starzenie determinuje to, co i jak robimy. Jedynie w 30 proc. na nasz zegar biologiczny wpływają geny.